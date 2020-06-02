Son dakika... Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
02.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:32
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nedim Gündoğdu'nun kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Küçük Sanayi Sitesi girişinde, M.İ. idaresindeki 22 AAU 831 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Gündoğdu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan Ahmet Kubilay, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü M.İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA