Son dakika... Tekirdağ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Süleyman Sirel idaresindeki 34 SY 4534 plakalı otomobil, Çerkezköy-Kapaklı yolundaki akaryakıt istasyonunun yakınlarında, Çorlu ile Saray arasında yolcu taşımacılığı yapan Turgay Balkan'ın kullandığı 59 M 7239 plakalı minibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Sirel, otomobildeki Edanur Karaca ve Mutlu Özden ile minibüste yolcu olarak bulunan Birsen Yıldız ve Birgül Çiğ yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.