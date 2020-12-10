Son dakika: Tekirdağ'da öğretmenler Kovid-19 hastalarına ilaçlarını ulaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Tekirdağ'da öğretmenler Kovid-19 hastalarına ilaçlarını ulaştırdı

10.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:28
Son dakika: Tekirdağ'da öğretmenler Kovid-19 hastalarına ilaçlarını ulaştırdı

Son dakika haberler: Çerkezköy ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş başkanlığında 47 kişiden oluşan ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişilere ilaçlarını ulaştırdı.

Çerkezköy ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş başkanlığında 47 kişiden oluşan ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişilere ilaçlarını ulaştırdı.

Gümüş, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan filyasyon ekibi, maskelerinin yanı sıra siperlik ve önlükten oluşan koruyucu ekipmanlarını giyerek, karantinada olan vatandaşların evlerine giderek ilaçlarını teslim ediyor ve sağlık durumları hakkında bilgi alıyor.

Gümüş, yaptığı açıklamada, büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık ekiplerine destek verdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarıyla birlikte filyasyon ekiplerinde gönüllü görev aldıklarını anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Dün Vefa Sosyal Destek gruplarında nasıl gönüllü görev aldıysak, bugün de devletimizin ve milletimizin bize ihtiyacı olan bu zorlu dönemde Milli Eğitim Müdüründen dört şube müdürüne, okul müdürlerinden, müdür yardımcılarına, şoförüne kadar 47 arkadaşımız filyasyon ekiplerinde görevlidir. Bu kadirşinas gönüllü çalışma örneğinden dolayı tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımızın yükünü bir nebzede olsun hafifletebilirsek, bu asil ve aziz milletin hizmetinde olabilirsek ne mutlu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

İlgili Haberler

Kovid-19 hastalarına özel taşıma hizmeti
Kovid-19 hastalarına özel taşıma hizmeti
DİYARBAKIR - Psikiyatri uzmanlarından hastalarına 'Kovid-19 sürecinde tedavinizi aksatmayın' uyarısı
DİYARBAKIR - Psikiyatri uzmanlarından hastalarına "Kovid-19 sürecinde tedavinizi aksatmayın" uyarısı
GAZİANTEP - Kovid-19 hastalarına umut olmak için yeni bağışçılar aranıyor
GAZİANTEP - Kovid-19 hastalarına umut olmak için yeni bağışçılar aranıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Ersoy Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öner Erkan Ebru Şallı Seda Sayan Öykü Çelik
Spor Samatta Pierre Webo Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Tekirdağ'da öğretmenler Kovid-19 hastalarına ilaçlarını ulaştırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:39:21. #1.15#
title