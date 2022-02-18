Son dakika! Tekirdağ'da "nitelikli yağma" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
AA, Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çerközköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "nitelikli yağma" operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerközköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "nitelikli yağma" operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adreslere "nitelikli yağma" operasyonu düzenledi.
Operasyonda ruhsatsız iki tabanca, iki av tüfeği, iki tabanca şarjörü ve 40 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel