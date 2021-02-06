Son dakika... Tekirdağ'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
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Son dakika... Tekirdağ'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

06.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:08
Son dakika... Tekirdağ'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber... Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde yaşayan Ali Ç. (80), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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