Son Dakika | Tekirdağ'da kaçak tütün ve makaron operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Tekirdağ'da kaçak tütün ve makaron operasyonu: 5 gözaltı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Son Dakika | Tekirdağ'da kaçak tütün ve makaron operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da bazı iş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak 62 bin doldurulmuş filtreli sigara kağıdı (makaron) ve 72 kilogram tütün ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bazı iş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak 62 bin doldurulmuş filtreli sigara kağıdı (makaron) ve 72 kilogram tütün ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kapaklı ilçesinde kaçak tütün ve makaron satışı yaptığı tespit edilen 10 adreste arama yaptı.

Aramalarda, 62 bin doldurulmuş filtreli sigara kağıdı, 6 bin 900 boş makaron, 72 kilogram kıyılmış tütün ve 28 mükerrer bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Ece Üner Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Abdullah Avcı Ali Koç Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Kazım Karabekir Kerem Aktürkoğlu Okan Buruk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Tekirdağ'da kaçak tütün ve makaron operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:38:27. #1.12#