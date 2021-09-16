Tekirdağ'da bazı iş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak 62 bin doldurulmuş filtreli sigara kağıdı (makaron) ve 72 kilogram tütün ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kapaklı ilçesinde kaçak tütün ve makaron satışı yaptığı tespit edilen 10 adreste arama yaptı.

Aramalarda, 62 bin doldurulmuş filtreli sigara kağıdı, 6 bin 900 boş makaron, 72 kilogram kıyılmış tütün ve 28 mükerrer bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.