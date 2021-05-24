Son dakika... Tekirdağ'da inşaatın 2. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Tekirdağ'da inşaatın 2. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Tekirdağ'da 7 katlı inşaatın 2'inci katından düştüğü iddia edilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da 7 katlı inşaatın 2'inci katından düştüğü iddia edilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Çeken Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İşçilerin iddiasına göre, inşaata ziyarete gelen Kahraman İ. (69), 2. kattayken dengesini kaybederek metrelerce yüksekten kum zemine düştü. Ağır yaralanan şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Kahraman İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika... Tekirdağ'da inşaatın 2. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika... Tekirdağ'da inşaatın 2. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika... Tekirdağ'da inşaatın 2. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika... Tekirdağ'da inşaatın 2. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika... Tekirdağ'da inşaatın 2. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Hülya Avşar Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Tekirdağ'da inşaatın 2. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 18:39:01. #1.16#

title