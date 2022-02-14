Son Dakika | Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı at arabasından çözdüğü ata binerek polisten kaçtı - Haberler
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Son Dakika | Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı at arabasından çözdüğü ata binerek polisten kaçtı

AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Son Dakika | Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı at arabasından çözdüğü ata binerek polisten kaçtı

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde at arabasıyla kaçan hırsızlık zanlılarından ikisi gözaltına alındı, arabadan çözerek bindiği atla kaçan zanlının aranmasına devam ediliyor.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde at arabasıyla kaçan hırsızlık zanlılarından ikisi gözaltına alındı, arabadan çözerek bindiği atla kaçan zanlının aranmasına devam ediliyor.

İddiaya göre, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesinin bahçesindeki hurda demirleri at arabasına yükleyen üç şüphelinin bölgeden ayrıldığını gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.

Ekipler, Kamyon yolu mevkisinde at arabasını durdurdu. Polislere satır ve bıçakla saldıran iki kadın gözaltına alındı.

Diğer şüpheli ise arabaya bağlı atı çözerek atla bölgeden uzaklaştı. Erkek zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haberler

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