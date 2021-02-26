Son dakika: Hırsızlık şüphelileri polis ekiplerince tarlada yakalandı
26.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:17
Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zafer Mahallesi'ndeki bir inşaatın sahibi, 3 kişinin hırsızlık amacıyla inşaata girdiği ihbarında bulundu.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri kovalamaca sonucu tarlada yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel