Son dakika haber: Halı silkeleyen eşine yardım etmek isterken balkondan düşen kişi öldü
07.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:27
Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, halı silkeleyen karısına yardım etmek isterken balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, halı silkeleyen karısına yardım etmek isterken balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Muhuttin Mahallesi Bağlariçi 4. Sokak'taki 6 katlı bir binanın 5'inci katında yaşayan Mehmet Nasır Sönmez (44), balkonda halı silkeleyen eşine yardım etmek istedi.
Dengesini kaybeden Sönmez, balkondan beton zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağılık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Sönmez'in cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel