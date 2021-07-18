Son dakika! Tekirdağ'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

Son dakika gündem haberi: TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki plastik granül geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki plastik granül geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için başlatılan çalışma, sürdürülüyor.

Ergene ilçesinin Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik granül geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin de desteğe geldiği fabrikada söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun