Son dakika! Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu kaydedilen ve bimekan olarak bilinen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu kaydedilen ve bimekan olarak bilinen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, önceki gece Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yer alan ve bir süre önce yıkımı gerçekleştirilen Mehmet Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi'nin arazisinde yaşandı. Bir kadının bıçaklandığının bildirilmesi ile olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 7 yerinden bıçaklanan kadını hastaneye sevk etti. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayan kişinin Nazlı Koldaguç adlı madde bağımlısı kişi olduğu tespit edildi. Genç kadının bimekan olarak bilindiğini belirleyen polis olayla ilgili olarak Nazlı Koldaguç adlı kadının erkek arkadaşı olduğu kaydedilen S.İ. adlı kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan Nazlı Koldaguç hayatını kaybetti

Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan Nazlı Koldaguç hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Gülben Ergen Zafer Kurugöl Binali Yıldırım
Spor Muslera Kerem Aktürkoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Recep Tayyip Erdoğan Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Tekirdağ'da genç kadın bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:14:50. #1.11#