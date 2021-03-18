Son Dakika | Tekirdağ'da gaziye ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi
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Son Dakika | Tekirdağ'da gaziye ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi

18.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:01
Son Dakika | Tekirdağ'da gaziye ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Son dakika haber: Tekirdağ'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevdi Töreni düzenlendi.

Tekirdağ'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevdi Töreni düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende, şehit Recep Bekir, Birhan Er ile Nihat Kara'nın aileleri ile gazi Tamer Çolak'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına madalya ve beratları, Vali Aziz Yıldırım tarafından takdim edildi.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin baş tacı olduğunu belirterek, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Zaten şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizim için kıymetlidir ama bunu birtakım göstergelerle ilan etmek, tescil etmek, kaydetmek için böyle bir madalyayı ve beratı törenle teslim edeceğiz." dedi.

Törene, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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