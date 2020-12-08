Son dakika haber... Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 2 subay, 4 astsubay gözaltında
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Son dakika haber... Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 2 subay, 4 astsubay gözaltında

08.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:00
Son dakika haber... Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 2 subay, 4 astsubay gözaltında

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda muvazzaf 2 subay ile 4 astsubay gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda muvazzaf 2 subay ile 4 astsubay gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ile Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Süleymanpaşa'da yer alan 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Binbaşı R.Y., Çorlu 5. Kolordu Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı S.Ö., yine Çorlu'da bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Astsubay M.A., Çorlu 43. Bakım Merkezi Komutanlığı'nda görevli Astsubay S.Ç., Çerkezköy Lojistik Mühimmat Bölüğü'nde görevli Astsubay T.D. ile Kapaklı'da yer alan 41. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Astsubay M.C., yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan askeri personel ile ilgili işlemler ve soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

(Halil Dağ - Serdar Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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