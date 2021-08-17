Son Dakika | Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da 26 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da 26 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu, Karadeniz ve Zafer mahallelerinde Asayiş/Narkotik Şubelerince 26 hedef şahıs ve adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli çap ve markalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplam 14 şahıs gözaltına alınırken soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı