Son Dakika: Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Son dakika güncel haberine göre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
07.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:28
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan Berkay Burak Arslan (20), evinde henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın öldüğünü belirledi.
Arslan'ın cesedi Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA