Son Dakika | Tekirdağ'da cinayet zanlısı, güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı
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Son Dakika | Tekirdağ'da cinayet zanlısı, güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı

Son Dakika | Tekirdağ'da cinayet zanlısı, güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cinayet zanlısı güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cinayet zanlısı güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde cumartesi günü çıkan silahlı kavgada Serkan Söker'in (19) öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısının tespiti için polis ekipleri soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini topladı.

Ekiplerin 150 saatlik kayıtları incelemesinin ardından zanlının Fırat B. olduğu tespit edildi.

Saklandığı evde yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Fırat B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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