Son Dakika | Tekirdağ'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son Dakika | Tekirdağ'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Son Dakika | Tekirdağ'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
07.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:48

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi D-100 kara yolunun İstanbul-Edirne istikametinde bulunan, kimyevi boya üreten fabrikanın imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 6 itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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