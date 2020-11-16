Son dakika... Tekirdağ'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Yakup Yüksel'in (34) Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışmalarını sürdüren polis, N.T, S.T, M.M. ve M.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.T. ve M.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili 3 şüphelinin daha yakalanmasına çalışılıyor.
Yakup Yüksel, 14 Kasım'da Yakamoz Sokak'ta yürürken silahlı saldırıya uğramış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan