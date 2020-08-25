Son dakika... Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan ve bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan ve bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan E.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Dün, Kurtpınar Mahallesi'nde bıçaklı kavga çıkmış, Emre C. ve arkadaşı Ahmet M. bıçakla yaralanmıştı. Kaynak: AA