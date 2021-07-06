Son dakika: Tekirdağ'da bir evde 82 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
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Son dakika: Tekirdağ'da bir evde 82 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Tekirdağ'da bir evde 82 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince bir evde 82 şişe kaçak içki bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince bir evde 82 şişe kaçak içki bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çınarlı Mahallesi'nde bir evde yaptığı aramada 82 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Evde bulunan bir kişi "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Son dakika: Tekirdağ'da bir evde 82 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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