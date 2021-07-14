Son dakika... Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı
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Son dakika... Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bir bekçinin şehit edilmesi ve bir bekçinin de yaralanması olayında adliyeye sevk edilen baba tutuklanırken, oğlu ise adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bir bekçinin şehit edilmesi ve bir bekçinin de yaralanması olayında adliyeye sevk edilen baba tutuklanırken, oğlu ise adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki aile arasındaki kavgaya müdahale etmek amacıyla adrese giden bekçilere silahlı saldırı sonrası 2 bekçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bekçilerden Gökçen Koşal şehit oldu. Diğer bekçi Fırat Doğan'ın tedavisi süre olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Necip S. tutuklanırken, oğlu Y.S. ise adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son dakika... Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı
Son dakika... Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı
Son dakika... Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı
Son dakika... Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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