TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE

Şehit bekçi Gökçen Koşal için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Şehit bekçi Gökçen Koşal için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Kamile, babası Hüseyin, kardeşi Gökçe, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile çok sayıda vatandaş ve şehidin mesai arkadaşı katıldı.

Törende şehidin annesi, babası ve kardeşi gözyaşları döktü. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan enne Kamile Koşal, Güzel yavrum, canım yavrum ben seni böyle mi bekleyecektim. Ben sana kıyamadım, canım yavrum diye ağladı. Ayakta güçlükle duran baba Hüseyin Koşal da, Mis kokulu oğlum, Gökçen'im, güzel evladım ben sensiz ne yapacağım diye gözyaşları döktü. İstiklal Marşı'nın okunduğu sıra da anne asker selamı verdi.

İl Müftüsü İsmail İpek tarafından okunan duanın ardından çarşı ve mahalle bekçisi Gökçen Koşal'ın naaşı, tören mangası ve silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Koşal, Rüstempaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABA TUTUKLANDI

Bekçi Gökçen Koşal'ı şehit edip, F.D.'yi de ağır yaralayan Necip Sevil ile oğlu Yalçın Sevil savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Bekçiye ateş açan Necip Sevil,, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs','Kasten adam öldürme' ve 'Memura mukavemet' suçlarından tutulandı, oğlu Yalçın Sevil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı