TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehit bekçi Gökçen Koşal için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Şehit bekçi Gökçen Koşal için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Kamile, babası Hüseyin, kardeşi Gökçe, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile çok sayıda vatandaş ve şehidin mesai arkadaşı katıldı.

Törende şehidin annesi, babası ve kardeşi gözyaşları döktü. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan enne Kamile Koşal, Güzel yavrum, canım yavrum ben seni böyle mi bekleyecektim. Ben sana kıyamadım, canım yavrum diye ağladı. Ayakta güçlükle duran baba Hüseyin Koşal da, Mis kokulu oğlum, Gökçen'im, güzel evladım ben sensiz ne yapacağım diye gözyaşları döktü. İstiklal Marşı'nın okunduğu sıra da anne asker selamı verdi.

İl Müftüsü İsmail İpek tarafından okunan duanın ardından çarşı ve mahalle bekçisi Gökçen Koşal'ın naaşı, tören mangası ve silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Koşal, Rüstempaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABA TUTUKLANDI

Bekçi Gökçen Koşal'ı şehit edip, F.D.'yi de ağır yaralayan Necip Sevil ile oğlu Yalçın Sevil savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Bekçiye ateş açan Necip Sevil,, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs','Kasten adam öldürme' ve 'Memura mukavemet' suçlarından tutulandı, oğlu Yalçın Sevil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN BABA İLE OĞLU ADLİYEDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 20:12:47. #1.16#

title