Son dakika! Tekirdağ'da askeri personeli darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
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Son dakika! Tekirdağ'da askeri personeli darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

Son dakika! Tekirdağ'da askeri personeli darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir uzman çavuşu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir uzman çavuşu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Muratlı Jandarma Komutanlığında görev yapan uzman çavuş C.A'yı Müsellim Mahallesi yolunda darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muratlı Jandarma Komutanlığında görev yapan uzman çavuş dün darbedilmiş, 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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