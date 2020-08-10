Son Dakika | Tekirdağ'da 8 bin saman balyası yandı
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Son Dakika | Tekirdağ'da 8 bin saman balyası yandı

Son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 8 bin istiflenmiş saman balyası yanarak küle döndü.

Son Dakika | Tekirdağ'da 8 bin saman balyası yandı
10.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:58

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 8 bin istiflenmiş saman balyası yanarak küle döndü. Yangın gece yarısı, Yeni Mahalle'nin Olacak Caddesi üzerindeki bir tarlada meydana geldi. Akgün Sabancı'ya ait tarlada istiflenmiş 8 bin adet saman balyası alev alev yanmaya başladı. Alevlerin hızla yayılması üzerine durumu fark eden çevredekiler alevlere müdahale ederken, durumu hemen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 5 saat süren müdahale sonrası yangını söndürdü. Yaklaşık 8 bin tane saman balyası küle dönerken, yaklaşık 150 bin lira zarar oluştuğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni hala araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

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