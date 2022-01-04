Son dakika! Tekirdağ'da 190 litre kaçak içki yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika! Tekirdağ'da 190 litre kaçak içki yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika! Tekirdağ'da 190 litre kaçak içki yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri bir evde 190 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri bir evde 190 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Havuzlar Mahallesi'nde kaçak alkollü içki üretiminin yapıldığı iddia edilen bir evde arama yaptı.

Ekipler, 40 litre kaçak rakı ve 150 litre şarap ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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