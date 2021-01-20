Son dakika: Tekfen İnşaat Kazakistan'da 185 milyon dolarlık ihale kazandı
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Son dakika: Tekfen İnşaat Kazakistan'da 185 milyon dolarlık ihale kazandı

20.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:00
Son dakika: Tekfen İnşaat Kazakistan'da 185 milyon dolarlık ihale kazandı

Son dakika haberi: Tekfen İnşaat'ın Kazakistan'da faaliyet gösteren iştiraki GATE İnşaat, Tengiz Sahası'nda yapımı devam eden "Gelecek Gelişim Projesi" (Future Growth Project) kapsamında yer alan 185 milyon dolarlık boru hattı projesinin ihalesini kazandı.

Tekfen İnşaat'ın Kazakistan'da faaliyet gösteren iştiraki GATE İnşaat, Tengiz Sahası'nda yapımı devam eden "Gelecek Gelişim Projesi" (Future Growth Project) kapsamında yer alan 185 milyon dolarlık boru hattı projesinin ihalesini kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tekfen İnşaat'ın Kazakistan'da yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteren GATE İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ, 185 milyon dolar tutarında yeni bir ihale kazandı.

GATE, 2017 yılından itibaren işveren konumunda bulunan Tengizchevroil LLP için ülkenin batı bölümünde yer alan ve dünyanın önemli petrol rezervlerinden biri sayılan Tengiz Sahası'nda yapımı halen devam etmekte olan "Gelecek Gelişim Projesi" kapsamındaki boru hattı projesini üstlenecek.

Tekfen Holding'in Taahhüt Grubu'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Kafkaslı konuya ilişkin, "Tahminimizden daha uzun süren pandemi döneminde iş ve istihdam sürekliliğimizi sağlamak birincil önceliğimizi oluşturuyor.

Bu sürekliliği sağlamak adına yoğun teklif verme çabalarımızın neticesinde bu yeni işi almış bulunuyoruz. Bilindiği gibi Hazar Havzası, çeyrek asırdır varlık gösterdiğimiz ve imza attığımız çok sayıda projeyle saygınlık kazandığımız önemli faaliyet alanlarımızın başında geliyor. Yılın ilk günlerinde portföyümüze kattığımız bu proje sayesinde 2021'e umutla bakıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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