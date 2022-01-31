Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı

Son dakika haberleri... Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan, ölen ve yaralananın olduğu yangın maddi hasarla atlatılırken çevrede panik yaşanmasına sebep olduTepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Hatboyu-2 Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan, ölen ve yaralananın olduğu yangın maddi hasarla atlatılırken çevrede panik yaşanmasına sebep oldu

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Hatboyu-2 Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Evin bahçe kısmındaki kullanılmayan eşyalar yangının büyümesine sebep olurken, adreste 1 hafta öncesine kadar yaşayan bir kadının olduğu öğrenildi. Yaşlı kadının bir süre önce bakım evine yerleştirildiği öğrenildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - ESKİŞEHİR

Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı

Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı

Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı

Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı

Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, Tepebaşı, Yangın, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title