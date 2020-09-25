Son dakika haberi... Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika 3. sayfa haberi... Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada İzmir'de bir motosiklet üzerinde yolculuk yapan 2'si çocuk 4 kişi, korkuya sebep oldu.
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
İZMİR - İzmir'de bir motosiklet üzerinde yolculuk yapan 2'si çocuk 4 kişi, korkuya sebep oldu. Tehlikeli yolculuk başka bir yolcu tarafından görüntülendi.
Konak ilçesinden Bayraklı ilçesine doğru seyir halinde olduğu iddia edilen bir motosiklet görenleri şaşırttı. Motosiklet üzerinde 2'si çocuk 4 kişinin yolculuğu trafiği tehlikeye düşürdü. Kask taktığı görülen 4 kişinin yolculuğu trafikteki diğer sürücülerin ikazına rağmen devam etti.
O anlar cep telefonu kamerasında
Öte yandan yaşanan tehlikeli anlar, trafikteki bir diğer araç içerisinde bulunan yolcu tarafından kaydedildi. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen anlarda 2'si çocuk 4 kişinin motosiklet üzerinde yolculuk yaptığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı