Son dakika haberi... Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

25.09.2020 07:38 | Son Güncelleme: 25.09.2020 07:49

Son dakika 3. sayfa haberi... Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada İzmir'de bir motosiklet üzerinde yolculuk yapan 2'si çocuk 4 kişi, korkuya sebep oldu.

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

İZMİR - İzmir'de bir motosiklet üzerinde yolculuk yapan 2'si çocuk 4 kişi, korkuya sebep oldu. Tehlikeli yolculuk başka bir yolcu tarafından görüntülendi.

Konak ilçesinden Bayraklı ilçesine doğru seyir halinde olduğu iddia edilen bir motosiklet görenleri şaşırttı. Motosiklet üzerinde 2'si çocuk 4 kişinin yolculuğu trafiği tehlikeye düşürdü. Kask taktığı görülen 4 kişinin yolculuğu trafikteki diğer sürücülerin ikazına rağmen devam etti.

O anlar cep telefonu kamerasında

Öte yandan yaşanan tehlikeli anlar, trafikteki bir diğer araç içerisinde bulunan yolcu tarafından kaydedildi. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen anlarda 2'si çocuk 4 kişinin motosiklet üzerinde yolculuk yaptığı görüldü.

Son dakika haberi... Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haberi... Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haberi... Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haberi... Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haberi... Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Muharrem İnce Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Enes Batur Deniz Akkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tisserand Murat Şahin Sergen Yalçın Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Uefa Bursa Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 07:49:29. #1.15#
title