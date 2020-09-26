Son dakika haberi: Antalya merkezli dört ilde eş zamanlı organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı yakalandı
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Son dakika haberi: Antalya merkezli dört ilde eş zamanlı organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı yakalandı

26.09.2020 19:59 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:12

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma, silahla tehdit ve darp, zorla senet imzalattırılması suçlarına karıştıkları iddiasıyla K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi takibe aldı.

Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, örgüt elebaşı dahil 11 zanlı yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki piton ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Borç nedeniyle siyanürle ailesini öldürenin senedi de örgütte çıktı

Öte yandan, 11 Kasım 2019'da tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisini, eşini ve çocuklarını öldüren S.Ş'nin de suç örgütüne borçlu olduğu öğrenildi. S.Ş'nin bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda bulundu.

Suç örgütü üyelerinin, intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışma yapıldığı kaydedildi.

Son dakika haberi: Antalya merkezli dört ilde eş zamanlı organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Son dakika haberi: Antalya merkezli dört ilde eş zamanlı organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Son dakika haberi: Antalya merkezli dört ilde eş zamanlı organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Son dakika haberi: Antalya merkezli dört ilde eş zamanlı organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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