Son dakika! TDV'nin ramazana özel geleneksel kitap fuarı Kovid-19 nedeniyle çevrim içi ortama taşındı
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Son dakika! TDV'nin ramazana özel geleneksel kitap fuarı Kovid-19 nedeniyle çevrim içi ortama taşındı

Son dakika! TDV'nin ramazana özel geleneksel kitap fuarı Kovid-19 nedeniyle çevrim içi ortama taşındı
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) düzenlenen ve geleneksel hale gelen ramazan ayına özel kitap fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla bu yıl çevrim içi ortamda gerçekleştiriliyor.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) düzenlenen ve geleneksel hale gelen ramazan ayına özel kitap fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla bu yıl çevrim içi ortamda gerçekleştiriliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına Kovid-19 nedeniyle 2020'de yapılmayan ve bu sene "Bu Ramazan Fuarı Evinize Getiriyoruz" temasıyla yeniden düzenlenen fuar, kitapseverlerle buluştu.

Kitapseverler, fuardaki kitaplara, TDV'nin kitabevleri ve e-satış sitesi "https://www.diyanetvakfiyayin.com.tr" üzerinden çevrim içi olarak erişim sağlayabiliyor.

TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) kitaplarında yüzde 40 indirimin uygulandığı fuarda, 100 lira ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti alınmıyor.

Çocuk-genç kategorisindeki yayınlara talep artıyor

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 38 sene boyunca her yıl ramazan ayında düzenlenen fuarı, bu sene çevrim içi olarak vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti.

Kovid-19'un hayatın her alanını etkilediği gibi insanların ilim ve irfan için bir araya geldiği kitap fuarlarını da sekteye uğrattığına dikkati çeken Açık, şöyle devam etti:

"TDV olarak, kitapseverleri çok sevdikleri arkadaşlarından daha fazla ayrı bırakmaya gönlümüz razı olmadı. Yüz yüze olmasa bile online olarak kitap ve yayınlarımızı sizlere ulaştırıyoruz. 38 yıl boyunca her yıl İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te gerçekleştirilen fuarımız, bu yıl online fırsatlarla devam ediyor ve dünyanın her noktasından kitapseverlerimizle buluşuyor. Bu yılki fuarımız 5 Nisan'da başladı ve 15 Mayıs'a kadar devam edecek."

Açık, TDV'nin web sitesinin dünyanın her yerinden ulaşılabilir olduğunu ifade ederek, "Bu ay Kur'an ayı. İnsanlar ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Bunların etkisiyle hem Kur'an-ı Kerim hem de dini içerikli kitapların satışında çok ciddi artış var. İnsanlarımızın okumaya olan istek ve arzusu bizleri mutlu ediyor. Özellikle çocuk-genç kategorisindeki yayınların talep ve satışlarının arttığını gözlemliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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