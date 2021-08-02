Son dakika! TDP Genel Başkanı Sarıgül, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
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Son dakika! TDP Genel Başkanı Sarıgül, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması

Son dakika! TDP Genel Başkanı Sarıgül, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, özellikle orman teşkilatının ve güvenlik güçlerinin büyük gayret içinde olduğunu belirterek, "Yangın üzerinden siyaset yapmayı asla doğru bulmayız. Bugün ucuz siyaset yapma zamanı değil." dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, özellikle orman teşkilatının ve güvenlik güçlerinin büyük gayret içinde olduğunu belirterek, "Yangın üzerinden siyaset yapmayı asla doğru bulmayız. Bugün ucuz siyaset yapma zamanı değil." dedi.

Sarıgül, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek, yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşen Sarıgül, yaptığı açıklamada, ülkenin ciğerinin yandığını, doğada yaşayan birçok canlının da kaybedildiğini söyledi.

"Özellikle orman teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz büyük gayret içindeler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Yangın üzerinden siyaset yapmayı asla doğru bulmayız. Bugün ucuz siyaset yapma zamanı değil. Bugün yaraları sarma zamanı." diyen Sarıgül, TDP olarak sorumluluklarının bilinci içerisinde olduklarını dile getirdi.

Önce yangını söndürmek gerektiğine dikkati çeken Sarıgül, yangın bittikten sonra ormanların tekrar eski havasına kavuşması için bütün çalışmaların yapılacağını ifade etti.

"Yaraları derhal sarmalıyız"

Bilgi kirliliğinin ortadan kalkması gerektiğini aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bilgi kirliliği ülkemizi önemli ölçüler içinde büyük sıkıntıya sokmakta. Yetkili kurullardan herhangi bir açıklama gelmeden bütün yurttaşlarımızın, bütün siyasilerin, basın mensuplarımızın sorumluğunun bilinci içerisinde olması şart. Bu ortamda örtülü ödenek derhal kullanılarak alınması gereken yangın söndürme helikopterleri alınmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı, ne kadar alan yandıysa, buraları belli ölçüler içerisinde bölmeli, başta bakanlıklar, kamu kuruluşları, yerel yönetimler olmak üzere, arzu edilen kurumlara belli noktada görevler verilmeli ve bu yaraları biz derhal sarmalıyız."

Sarıgül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na çağrıda bulunarak, özel sektörün de elini taşın altına koymasını özellikle beklediklerini belirtti.

Ağaçların ne tür olacağının da Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, "Özellikle TDP olarak afet günlerinde siyaset yapılmasını asla ve asla doğru bulmayız. Afet çalışmaları devam ederken bu konuların üzerinden siyaset yapma anlayışını TDP olarak bir kez daha altını çiziyorum asla doğru bulmayız. Şu anda ciğerimiz yanıyor. Sorumluluğumuzun bilinci içinde hareket etmemiz şarttır." diye konuştu.

Sarıgül, tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu ve bunun da üstesinden geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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