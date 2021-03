TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye Değişim Partisi iktidarında deprem ve afet bakanlığını kuracağız"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu belirterek iktidara gelmeleri halinde Deprem ve Afet Bakanlığı kuracaklarını söyledi.

Partisinin Elazığ İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Sarıgül, daha sonra bir otelde düzenlenen programa katıldı. Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, partisinin demokratik bir kitle partisi olarak yola çıktığını belirtti.

TDP'nin özünün vicdan, fazilet ve adalet olduğunu belirten Sarıgül, "Yoksulların, yok sayılanların, çaresizlerin, kimsesizlerin kimsesi olacağız. Elimizde bayrak, yüreğimizde vatan ve millet sevgisi, Elazığ'a çare olmaya geldik. Türkiye Değişim Partisi olarak günden güne büyüyoruz. Gücümüze güç katarak Elazığ'a çare aramaya geldik. Bizim ve arkadaşlarımızın milliyetçilik anlayışı akılcı, demokratik, Atatürk milliyetçiliğidir." diye konuştu.

Erzincan, Yalova, Van ve Elazığ'da yaşanan yıkıcı depremleri anımsatan Sarıgül, şunları söyledi:

"Güneydoğu fay hattı hepimiz için önemli. Bu bilinen bir gerçek. O zaman bir an önce kentsel dönüşümleri vatandaşlarımızı ikna ederek, riskli binalardan bir an önce kurtarmamız lazım. Para bulunur, mal bulunur ama can bulunmaz. Onun için bizim mutlaka tedbirlerimizi almamız lazım. Türkiye'miz deprem kuşağında olduğu için Türkiye Değişim Partisi iktidarında Deprem ve Afet Bakanlığını kuracağız."

Sarıgül daha sonra Valifahribey ve Gazi caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk