Son dakika... TCMB-Yatırım harcamaları bahar döneminde yüzde 26.3 yükseldi
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Son dakika... TCMB-Yatırım harcamaları bahar döneminde yüzde 26.3 yükseldi

Son dakika... TCMB-Yatırım harcamaları bahar döneminde yüzde 26.3 yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Yatırım harcamaları, bahar döneminde, yıllık bazda yüzde 26.3 ile, güz döneminde öngörülenden daha çok yükseldi.

Yatırım harcamaları, bahar döneminde, yıllık bazda yüzde 26.3 ile, güz döneminde öngörülenden daha çok yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, büyüklük grupları itibarıyla, 2020 yılında yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranı, 

üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan işyerleri (BG2), üretimde çalışan sayısı 250 ile 499 arasında olan işyerleri (BG3),üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri (BG4) için sırasıyla yüzde 33.2, yüzde 34.4 ve yüzde 18.6 ile, güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşti. Yatırım harcamalarında alt kalemler bazında 2020'de yıllık en yüksek artış yüzde 23.1 ile makine ve ekipmanlarında, arsa-arazi, bina ve alt yapı ile maddi olmayan duran varlıklarda sırasıyla yüzde 19.4 ve yüzde 14.4 artış gerçekleşti.Alt kalemlerde yapılan yatırım harcamaları işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, en yüksek artış BG2 ve BG3 için makine ve ekipmanlarında, BG4 için ise arsa-arazi, bina ve alt yapı kaleminde oldu.Bahar dönemi anketi sonuçlarına göre, 2021 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranının yüzde 44.4 ile güz döneminde öngörülenden daha düşük düzeyde kaldı.Yatırım harcamalarında 2021 yılında yapılması öngörülen artışlar işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla, BG2 grubundaki işyerlerinde yüzde 32.8 ile güz dönemine göre daha yüksek bir artış öngörüldü, aynı dönemde BG3 ve BG4 grubundaki işyerlerinde ise sırasıyla yüzde 33.3 ve yüzde 54.5 ile güz dönemine göre daha düşük bir artış öngörüldü.Türkiye genelinde 2021 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarındaki gelişmeler alt kalemlerde yıllık bazda en yüksek artış beklentisi yüzde 50.7 ile makine ve ekipmanlarda, maddi olmayan duran varlıklar ile arsa-arazi, bina ve alt yapı kalemlerinde ise sırasıyla yüzde 41.4 ve yüzde 29.5 artış öngörüldü.2021 yılında alt kalemlerde yapılması öngörülen yatırım harcamaları işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla yıllık bazda en yüksek artış beklentisi makine ve ekipman kaleminde oldu. (Grafik)

 


Son dakika... TCMB-Yatırım harcamaları bahar döneminde yüzde 26.3 yükseldi
Son dakika... TCMB-Yatırım harcamaları bahar döneminde yüzde 26.3 yükseldi
Son dakika... TCMB-Yatırım harcamaları bahar döneminde yüzde 26.3 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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