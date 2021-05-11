Son Dakika | TCMB-Portföy yatırımlarında Mart'ta 5.7 milyar dolar çıkış oldu

Gelen son dakika haberine göre Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Mart ayında 363 milyon dolar olarak gerçekleşirken, aynı ayda portföy yatırımlarında net çıkışlar 5 milyar 699 milyon doları buldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Mart ayında 363 milyon dolar olarak gerçekleşirken, aynı ayda portföy yatırımlarında net çıkışlar 5 milyar 699 milyon doları buldu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, resmi rezervler Mart ayında net 6 milyar 169 milyon dolar azaldı.

Bu dönemde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 1 milyar 33 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 915 milyon doları net satış yaptı.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 229 milyon dolar ve genel hükümet 3 milyar 649 milyon doları net geri ödeme yaptı.Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 648 milyon dolar artarken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 775 milyon dolar artarken, Türk Lirası cinsinden 720 milyon dolar net azaldı ve toplam 1 milyar 55 milyon doları net artış belirlendi.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 374 milyon dolar ve 202 milyon dolar net kullanım, genel hükümet de 136 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı