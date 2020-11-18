Son dakika! TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
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Son dakika! TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

18.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:06
Son dakika! TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

Son dakika haber... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 16 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 16 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 16 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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