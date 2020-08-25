Son dakika! TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 15 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 15 Eylül vadeli repo ihalesi açtı. TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 15 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi. Gelecek dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebileceği kaydedilen açıklamada, ihalelere ilişkin detayların veri platformları aracılığıyla paylaşılacağı belirtildi. Kaynak: AA