Son dakika! TCMB: Alınan kararlarla piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve...
Gelen son dakika haberlerine göre TCMB: Alınan kararlarla piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi beklenmektedir.
20.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:54
TCMB: Alınan kararlarla piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi beklenmektedir.
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Kaynak: AA