Son Dakika | TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

Son dakika haberi: TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2019 Yılı Raporu"nun görüşmelerine başladı.