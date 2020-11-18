Son Dakika | TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı
18.11.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:48
Son dakika haberi: TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2019 Yılı Raporu"nun görüşmelerine başladı.
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2019 Yılı Raporu"nun görüşmelerine başladı.
AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay başkanlığındaki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan