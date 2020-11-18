Son Dakika | TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

18.11.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:48
Son Dakika | TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

Son dakika haberi: TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2019 Yılı Raporu"nun görüşmelerine başladı.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2019 Yılı Raporu"nun görüşmelerine başladı.

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay başkanlığındaki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

İlgili Haberler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Erol Bulut Arda Turan Samet Aybaba Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 16:54:36. #1.15#
title