Son dakika! TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "Ticaret Bakanlığı, esnafına destek veremediği gibi rekabeti de koruyamamıştır, esnaf can çekişirken görmezden gelmeyi tercih etmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 yılı bütçeleri üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "bütçe açığı", "cari açık", "bankacılık sektörü", "ekonomideki istatistiklerde sahtecilik" ve "yaptırımların" Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren beş büyük risk olduğunu ifade ederek, "Eğer bu beş büyük risk gerçekleşirse bu kadar emek ettiğimiz bütçenin hiçbir anlamı kalmayacak; ne gelir ne gider ne borçlanma projeksiyonlarını tutturmamız mümkün." diye konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklı olduğunu vurgulayan Erdoğdu, şunları söyledi:

"Bizi kendi kıyılarımıza gömmeyi bekliyorlar, İzmir kıyılarında balık tutamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Biz burada çok haklıyız ama siz çok kötü bir dış politika götürdüğünüz için, sizin dış politikanızda ne yazık ki liderinizin mal varlığıyla tehdit edildiğimiz için vatan toprakları, mavi vatan tehlikeye giremez, girmemeli. Bugün bize 'CAATSA yaptırımları' diyorlar. Biz ulusal bağımsızlığı olan bir ülkeyiz, tercih hakkımız var. Bize satmadılar, S-400'ü almak zorunda kaldık ama böylesine berbat bir ilişkide, böylesine inanılmaz, güvenilmez bir ülke haline geldik ki haklılığımızı paylaşamaz hale geldik."

Demokrasi ve adalet olmadan ekonomide ve dış politikada çözümün olamayacağını belirten Erdoğdu, "Şeffaflığı sağlamak ve yolsuzlukla mücadele etmek zorundasınız. Eğer bunu yapmazsanız bu ülke ekonomisinin düzelme şansı yok." dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Ticaret Bakanlığının özellikle içinden geçilen olağanüstü 2020 yılında sınıfta kaldığını, başarısız olduğunu ve talepleri karşılayamadığını öne sürerek, "En önemlisi, esnafımızı yüzüstü bırakmıştır. Bakanlığın bugün başarısız olmasının nedeni sadece salgın hastalık değildir. Ne yazık ki Ticaret Bakanlığı kötü yönetiliyor." ifadelerini kullandı.

Sayıştay raporlarında bakanlıkla ilgili yer alan bazı tespitlere değinen Sümer, "Ticaret Bakanlığı, esnafına destek veremediği gibi rekabeti de koruyamamıştır, esnaf can çekişirken görmezden gelmeyi tercih etmiştir. Çünkü iktidar için inşaattaki rant, küçük esnafta yok; üreticiye, tarıma, sanayiye yatırım yapmak, beton ekonomisi kadar karlı değil; beşli rant çetesine destek olmak, milyarca lira vergi ödemesini tek kalemde silmek, vatandaşa destek olmaktan daha kolay. O yüzden, maalesef AKP iktidarları için esnaf ve KOBİ'ler değil, saray saltanatının şakşakçıları değer görmektedir." görüşünü savundu.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Rekabet Kurumunun görevlerini anlatarak, rekabet kurumlarının dünyanın her yerinde bulunan son derece önemli kurumlar olduğunu söyledi.

Kurumun bütün üyelerinin cumhurbaşkanı tarafından atandığını, bu nedenle kurumun üyelerinin tamamen siyasallaştığını iddia eden Tokdemir, "Kurum bağımsızlığını yitirmiş ve işlevsiz bir hale gelmiştir. Türkiye'de kurullar özerkliğini yitirirken başta medya ve ticaret olmak üzere Rekabet Kurumu, piyasadaki büyük çaplı tekelleşmelere yıllarca seyirci kalmıştır. Rekabet Kurumu özellikle basındaki tekelleşmeyi görmüyor mu? Birbirleriyle ilişkili olan, aynı havuzdan beslenen üç-beş holdingin çıkardığı gazeteler ve televizyonlar Türkiye'deki en büyük tekelleşmeyi oluşturmuştur." diye konuştu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sayıştay raporlarına baktıklarında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görevini yapmadığını gördüklerini belirterek, "GAP İdaresi, 2014-2018 Eylem Planı'ndaki 2018 projelerinin hiçbirini gerçekleştirememiştir, 2019 eylem planını yapmamıştır. Bölgedeki illerin işsizlik oranına baktığımızda Kalkınma İdaresinin başarısız olduğunu görmekteyiz." dedi.

AK Parti iktidarları döneminde GAP'la ilgili verilen sözlerin tutulmadığını savunan Tutdere, "Sayın Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanıyken, Diyarbakır'da, 'Biz, bu projeyi beş yılda bitireceğiz' dedi. Dönemin Bakanı, 'Devlet sözü, biz bu projeyi tamamlayacağız' dedi. Peki, aradan geçen uzunca süreye rağmen iktidar olarak siz bu projeleri tamamladınız mı? Biraz önce konuştuk, 'yalan siyaseti' dediniz. İşte siz, devleti de yalancı duruma düşürdünüz, 'Beş yılda bitireceğiz' dediniz ancak bitirmediniz." sözlerini sarf etti.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, tüm dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiğini ve bu virüsün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik bir yıkım meydana getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin, salgına dünyanın en kırılgan ekonomisi olarak girdiğini ifade eden Bakırlıoğlu, dünyada sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşına IBAN numarası vermek zorunda kaldığını belirtti. Bakırlıoğlu, "Dünyadaki birçok ülke esnafına, emeklisine, çiftçisine, yurttaşına milyarlarca dolar, avro hibe verirken biz, esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi, yurttaşımızı milyarlarca lira borçlandırdık." dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Kovid-19 önlemleri kapsamında yayımlanan genelge ile esnafın dükkanını kapattığını ve destek beklediğini dile getirerek, başka bir genelge daha yayımlanarak, "Esnafın kirasını, vergisini biz ödeyeceğiz. Esnaflarımızın kredi borçlarını erteliyoruz." denilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinin bunu vatandaşlarına yaptığını anlatan Kaya, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, bunun gereğini de yapmak zorundasınız. Fakat sizin böyle bir derdiniz yok. Maalesef sizin millet diye bir derdiniz yok." ifadesini kullandı.

CHP'nin dikili bir ağacının, yaptığı bir fabrikanın, çaktığı bir çivinin olmadığının söylendiğini dile getiren Kaya, CHP'nin Türkiye'de yaptığı hizmetlerin yazılı olduğunu söylediği kağıt ruloyu kürsüye asarak milletvekili sıralarının bulunduğu yere doğru yuvarladı. Kaya, "Şu gördüğünüz 15 metrelik liste, CHP'nin bu ülkeye yaptığı fabrikalar, limanlar, sanayi tesislerinin listesidir. Alın okuyun ve iftira atmayın." diye konuştu.

Elindeki bir başka listeyi daha kürsüye asan Kaya, "Şu elimdeki liste de AKP'nin 18 yılda sattıklarının listesidir. 13 metrelik listedir." dedi.

Kaya'nın konuşması üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP'nin 80 yılda yapabildikleri ancak kürsüden kendi sıralarına kadar gelebiliyor ama AK Parti'nin yaptıkları Kars'tan Edirne'ye kadar devam ediyor. Bak, 'Ne yaptınız?' diyor. Seksen yılda yapılan 6 bin 100 kilometredir. 18 yıllık AK Parti iktidarında bu 27 bin kilometreye çıkarılmıştır, işte farkımız bu. Farkımızı bir daha göstereyim: Ufuk farkı nedir? Bir tarafta dünyanın en büyük 3'üncü barajını yapan bir irade, bir tarafta da bizim yapmış olduğumuz, tadil etmiş olduğumuz çeşmeye musluk takan bir zihniyet. İşte fark bu, işte ufuk bu." karşılığını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay