Son dakika... TBMM Genel Kurulu toplandı
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Son dakika... TBMM Genel Kurulu toplandı

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Son dakika... TBMM Genel Kurulu toplandı
02.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:57

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında "yeni normal"e dönüşle birlikte Meclisin yoğun çalışmalarına bugün başladığını belirtti.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mücadele sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Bilgiç, milletvekillerinden, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerilerine uyum sağlamalarını, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat etmelerini rica etti.

Bilgiç, daha sonra Genel Kurul'da gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman "27 Mayıs askeri darbesinin 60. yılı", CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz "Çiftçi borçları ve üretim sorunları" ve HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan "Mardin ve çevre illerdeki tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik kesintileri" hakkında konuşma yaptı.

Hüseyin Yayman, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin Türkiye'de her 10 yılda bir darbelere kapı araladığını ifade ederek, "60. yılında bir kez daha lanetle ve gerçekten kınayarak anmak ve telin etmek istiyorum." diye konuştu.

27 Mayıs askeri darbesinin devleti millet karşısında ayıplı hale getirdiğini dile getiren Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın, Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürdüğüne işaret etti.

Yayman, söz konusu darbenin bir ayıp olduğunu ve yok sayılmaması gerektiğini kaydederek, TBMM'nin bugüne kadar tüm darbecilerin yaptığı yasal düzenlemeleri ortadan kaldırması gerektiğini vurguladı.

AK Parti'li Yayman, "Türkiye'nin kurtuluşu da milletimizin iradesi de seçimden, demokrasiden yanadır." dedi.

CHP'li Kadim Durmaz, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı çiftçilerin toplam 130 milyar lira borcu bulunduğunu, bu borçların ertelenmesi veya çiftçiye yeni krediler verilmesi yerine bu borçların tamamen silinmesi için tüm partilerin ortak kararıyla düzenleme yapılmasını önerdi.

HDP'li Rıdvan Turan, Dicle Elektrik AŞ'nin hizmet verdiği bölgede ramazan ayından bu yana elektrik kesintilerini devam ettirdiğini ileri sürdü. Elektrik fiyatlarının bir yılda iki katına çıktığını iddia eden Turan, daha önce çiftçinin kullandığı elektriğin yüzde 65'i devlet tarafından ödenirken, bu oranın bugün yüzde 45'e düştüğünü söyledi.

Söz konusu şirketin, elektrik borcu bulunanların olduğu gibi borcu olmayanların da elektriğini kestiğini de öne süren Turan, bu nedenle bölgede tarladaki buğdayın yandığını, bu durumun devam etmesi halinde diğer ürünlerin de zarar göreceğini savundu.

Bu arada 16 Nisan'da verilen aranın ardından yeniden bugün açılan Meclis'te yeni koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda Genel Kurul Salonu'nda bulunan milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler maske takıyor. Milletvekilleri sıraları sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlenirken, milletvekilleri yerlerinden ve kürsüden maskelerini çıkarmadan konuşuyor.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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