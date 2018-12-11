Son Dakika! TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şehit Emniyet Müdürü ile İlgili Bilinmeyen Detayı Açıkladı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Emniyet Müdürlüğü binasında bir polis memuru tarafından silahla vuruldu. Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Verdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türk-İş Sendikasını ziyaret eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için, "Şehit olan Emniyet Müdürü benim yakın korumalığımı da yaptı." dedi.

"BENİM DE YAKIN KORUMALIĞIMI YAPAN EMNİYET MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ"

Yıldırım, "Bu arada maalesef benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi maalesef bir polis memurunun saldırması sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan görev arkadaşları var. Emniyet Müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da başsağlığı diliyorum." dedi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırıyı düzenleyenin Derepazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şubede görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu olduğu belirlendi. Sarıcaoğlu'nun 14 yıldır polis memuru olduğu öğrenildi.

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Altuğ VERDİ, 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur.1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.Ayrıca, Sayın İl Emniyet Müdürümüz ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.Sayın Müdürümüz, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.