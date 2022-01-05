Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı
Son dakika haberlerine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine düzenlediği saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin yıl dönümünde andı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine düzenlediği saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin yıl dönümünde andı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin beşinci yıl dönümünde rahmetle, minnetle anıyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
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AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri