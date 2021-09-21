TBMM Başkanı Şentop: Parlamenterleri kandırarak karar çıkarmaya çalışıyorlar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1915 olaylarının İspanya'da 'soykırım' olarak tanınması teklifine ilişkin, "Bugüne kadar İspanya hükümetlerinin, İspanya parlamentolarındaki çoğunluğun bu yöndeki kararlara oy vermediğini, İspanya- Türkiye ilişkilerinin kıymetini göz önüne alarak onay vermediğini ifade edebilirim. Arşivlerdeki gerçekler Ermeni diasporasını desteklemiyor ama konuyu bilmeyen parlamenterleri kandırarak parlamentolardan karar çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, İspanya ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği Rezidansı'nda gazetecilerle bir araya geldi. İspanya ziyaretinin önemli olduğunu belirten Şentop, "Türkiye ile İspanya arasında önemli dostluk ilişkileri var. Parlamentolar arası ilişkileri de geliştirmek istiyoruz. Uzun zamandır Parlamento başkanı düzeyinde ziyaretler biraz yavaşlamış. Son olarak İspanya senato başkanı 6 yıl önce Türkiye'yi ziyaret etmiş. Salgın süreci ilk başladığında İspanya'ya maske gönderdik. İspanya da Türkiye'de yaşanan orman yangınları sırasında Türkiye'ye ilk destekte bulunan Avrupa ülkesi. Dostluğumuz sözde değil yazılı metinlerde değil fiili olarak somut olarak görülen bir dostluk" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, 'Medeniyetler İttifakı' girişiminin tekrar başlatılması yönünde İspanyol mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmenin detayının sorulması üzerine, "Medeniyetler ittifakı gibi projeler çok büyük projelerdir. 19'uncu, 20'nci yüzyılda yaşanan sorunları, çatışmaları, katliamları ortadan kaldırabilecek bir projeden bahsediyoruz. Bu projenin faaliyet geçmesi, etkin hale gelmesi şüphesiz zaman alacaktır. Bu bakımdan geçen zamanı kayıp gibi görmek yanlış olur. İnşallah yakın zamandaki yapılacak görüşmelerde parlamentolar arası görüşmelerde bu konuyu gündeme getireceğiz. Görüşmelerimizde bunu da net olarak gördük. Desteğimizi ve bağlılığımızı ifade ediyoruz. Aynı şey İspanyol muhataplarımız da dile getirdiler. Böyle bir proje ile dünyada bir öncülük yapmak zorunluluğu, misyonu Türkiye'nin üzerindedir" diye konuştu.