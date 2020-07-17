Son Dakika: TBMM Başkanı Şentop memleketi Tekirdağ'a geldi Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir dizi programa katılmak, ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirmek üzere memleketi Tekirdağ'a geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir dizi programa katılmak, ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirmek üzere memleketi Tekirdağ'a geldi. Ankara'dan uçakla Çorlu Atatürk Havalimanı'na gelen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u burada Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, yönetim kurulu üyeleri karşıladılar. Kendisini karşılamaya gelen protokol üyeleri, partililer ve vatandaşlarla pandemi sürecinde alınan tedbirlere uygun bir şekilde selamlaşan TBMM Başkanı Şentop vatandaşların fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi. TBMM Başkanı Şentop daha sonra karayoluyla gerçekleştirilerek programlara katılmak üzere Tekirdağ'a gitti. - TEKİRDAĞ Kaynak: İHA