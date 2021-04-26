Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nde konuştu

Son dakika haberler... TBMM Başkanı Şentop'un konuşması Raporun takdimi Toplu fotoğraf çekilmeleri Fotoğraf sergisinin gezilmesi TBMM Başkanı Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nde konuştu TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan...

TBMM Başkanı Şentop'un konuşması

Raporun takdimi

Toplu fotoğraf çekilmeleri

Fotoğraf sergisinin gezilmesi TBMM Başkanı Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nde konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli ile Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi'ne katıldı.(3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren