Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: "(Doğal gaz keşfi) Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası"
Son dakika gelişmesine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
21.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:40
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
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Kaynak: AA