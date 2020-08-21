Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: "(Doğal gaz keşfi) Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası"
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Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: "(Doğal gaz keşfi) Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası"

Son dakika gelişmesine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

21.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:40

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)

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Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: '(Doğal gaz keşfi) Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası'

Kaynak: AA

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