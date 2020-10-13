Son dakika: TBMM Başkanı Şentop: "(AYM'nin Enis Berberoğlu kararı) Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum...
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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop: "(AYM'nin Enis Berberoğlu kararı) Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum...

13.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 13.10.2020 12:26
Son dakika: TBMM Başkanı Şentop:

Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "(AYM'nin Enis Berberoğlu kararı) Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz.

TBMM Başkanı Şentop: "(AYM'nin Enis Berberoğlu kararı) Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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