TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Marichijk'i kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Örgüt sadece Türkiye'de faaliyet gösteren, hedef olarak sadece Türkiye'yi seçen bir örgüt değil, uluslararası bizim tabirimizle yeni jenerasyon bir terör örgütüdür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Örgüt sadece Türkiye'de faaliyet gösteren, hedef olarak sadece Türkiye'yi seçen bir örgüt değil, uluslararası bizim tabirimizle yeni jenerasyon bir terör örgütüdür. Dolayısıyla faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde az ya da çok tehdit unsuru oluşturduğu kanaatindeyim" dedi.

Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichijk'i makamında kabul etti. Şentop kabulde, Kuzey Makedonya ile tarihi, beşeri ve kültürel bakımdan son derece sağlam bir zemine inşa ettikleri müstesna ilişkilerin bulunduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliğinin her alanda kuvvetlendirilmesi yönündeki kararlılığımız ve müşterek irademiz aşikardır. İlişkilerimizin halihazırdaki mükemmel seviyesi de bu durumun bir tezahürüdür. Meclislerimizdeki dostluk grupları ve ihtisas komisyonları arasındaki ilişkiler de iyi seviyededir ve karşılıklı temaslar düzenli şekilde yürütülmektedir. Kuzey Makedonya, Balkanlar içinde özel önemi haiz bir devlettir. Aramızdaki dostluğun her alanda daha da geliştirilmesi için potansiyel mevcuttur. Elbette ki halklarımız arasındaki akrabalık bağı ve kültürel yakınlık bizleri birbirimize daha da yakınlaştırmaktadır. Kuzey Makedonya'da yaşayan soydaşlarımızın varlığı ve müşterek mirasımız, tarihimizin bizlere emanetidir" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün Kuzey Makedonya'da muhtelif kisveler altında faaliyetlerini devam ettiren bir terör örgütü olduğunun altını çizen Şentop, "Adalet Bakanımızın bu mesele hakkında sizi ayrıntılı olarak bilgilendirdiği kanaatindeyim. Bu konuda iki hususa değinmek isterim. Bunların ilki, bazı ülkelerde bu konu hakkında görüşme yaptığımızda muhataplarımız bize, kendi ülkelerindeki yasalar çerçevesinde gerekli takibatı ve işlemleri yapıyoruz diyorlar. Şüphesiz biz de bunun dışında bir şey istemiyoruz. İkinci husus da şu; örgüt sadece Türkiye'de faaliyet gösteren, hedef olarak sadece Türkiye'yi seçen bir örgüt değil, uluslararası bizim tabirimizle yeni jenerasyon bir terör örgütüdür. Dolayısıyla faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde az ya da çok tehdit unsuru oluşturduğu kanaatindeyim. Terör örgütünün gücünün yettiği ve inandığı zaman bazı ülkelerde benzer teşebbüslerde bulunulduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marıchıkj ise FETÖ konusuna değinerek, "Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi FETÖ terör örgütü ilgili mücadelede bizde dün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile konuşma imkanı bulduk. Bu vesile ile bizde ülke olarak hem de bakanlık olarak FETÖ'ye karşı savaşta desteklerimizi sunuyoruz. 25 kişinin iadesi ile ilgili yazışmaların devam etmektedir. Bende döndüğümüzde bunu açık bir şekilde yetkili arkadaşlarla konuşacağım. Bu konunun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bizimde bu konuda size desteğimizi esirgemeyeceğimizi bilmenizi isteriz" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı