Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü

Son dakika haberler... - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop makamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmenin başında görüntü alınmasından sonra görüşme devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk