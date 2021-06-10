Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü
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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

Son dakika haberler... - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop makamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmenin başında görüntü alınmasından sonra görüşme devam etti.

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü
Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü
Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü
Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk

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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü - Haberler
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